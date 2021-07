Judoka Van Dijke onderuit in halve finales, Van 't End naar herkansing

Sanne van Dijke - AFP

Judoka Sanne van Dijke is er in Tokio niet in geslaagd de olympische finale te bereiken. De vorige week 26 jaar geworden Brabantse ging in de halve eindstrijd van de klasse tot 70 kilogram onderuit tegen de Oostenrijkse Michaela Polleres. Pollores kwam net over de helft van de partij tot een waza-ari en die achterstand wist de tweevoudig Europees kampioene (2017 en 2021) niet meer weg te werken. Van Dijke, de nummer drie op de wereldranglijst maar bij absentie van de eerste twee als eerste geplaatst in Tokio, krijgt nog wel de kans om met een bronzen medaille huiswaarts te keren.

Van Dijke met een Ippon door naar halve finales - NOS

Van Dijke, die debuteert op de Olympische Spelen, had eerder op de dag in een bloedstollende kwartfinale afgerekend met de Italiaanse Alice Bellandi. Nadat beiden een waza-ari hadden gescoord, stond het na de reguliere tijd gelijk. Vervolgens besliste Van Dijke het duel via een ippon in haar voordeel. Daarvoor had ze eveneens met een ippon, de hoogste score bij judo, al overtuigend gewonnen van Gulnoza Matniyazova uit Oezbekistan. Kanshebber Van 't End verliest Van 't End verloor zijn kwartfinale in de klasse tot 90 kilogram. In de golden score verloor hij de partij tegen Mihael Zgank uit Turkije na drie strafjes wegens passiviteit. De wereldkampioen van 2019 is nu veroordeeld tot de herkansing en kan alleen nog het brons winnen.

Drie strafjes kosten judoka Van 't End plaats in halve finales - NOS