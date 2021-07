Judoka Van Dijke naar halve finale, verliezende Van 't End alleen nog kans op brons

Judoka Sanne van Dijke is nog altijd in de race voor olympisch goud. In de klasse tot 70 kilogram bereikte ze woensdag de halve finale, die later op de dag op het programma staat. Voor Noël van 't End verliep de judodag minder florissant. Hij verloor in de kwartfinales.

Van Dijke, die debuteert op de Olympische Spelen, rekende in een bloedstollende kwartfinale af met de Italiaanse Alice Bellandi. Nadat ze beiden een Waza-ari hadden gescoord, stond het na de reguliere tijd gelijk. Vervolgens maakte Van Dijke het via een Ippon af en plaatste zich zo knap voor de halve finale, waarin ze de Oostenrijkse Michaela Polleres treft.

Eerder op de dag had ze eveneens met een Ippon, de hoogste score bij judo, al overtuigend gewonnen van Gulnoza Matniyazova uit Oezbekistan.

Kanshebber Van 't End verliest

Van 't End verloor zijn kwartfinale in de klasse tot 90 kilogram. In de golden score verloor hij de partij tegen Mihael Zgank uit Turkije vanwege drie fouten.

De wereldkampioen van 2019 is nu veroordeeld tot de herkansing en kan alleen nog het brons winnen.

Eerder op de dag bereikte hij de kwartfinales door de Fransman Axel Clerget te verslaan in de golden score (verlenging). Van 't End had in de ronde daarvoor iets meer dan 30 seconden nodig om met een ippon af te rekenen met Paolo Persoglia uit San Marino.