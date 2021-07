Boksster Fontijn na moeizame eerste ronde naar kwartfinales

Boksster Nouchka Fontijn is haar tweede olympische optreden begonnen met een overwinning in de achtste finales. De 33-jarige boksster uit Schiedam was in de klasse tot 75 kilogram de Poolse Elzbieta Wojcik na drie rondes de baas.

Nummer twee van de wereld Fontijn, die in 2016 in Rio zilver wist te winnen en dat ook deed bij het laatste WK in 2019, verloor de eerste ronde en won de tweede van de nummer acht van de wereld.