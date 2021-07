Oppermachtige Van Vleuten rijdt zonder twijfel naar olympisch goud in de tijdrit

Van Vleuten ging als eerste van de topfavorieten van start op het Fuji International Speedway, het racecircuit waar ze drie dagen geleden nog ten onrechte dacht dat ze olympisch kampioen in de wegwedstrijd was geworden.

Anna van der Breggen kwam 1.01 minuut na Van Vleuten over de streep en moest genoegen nemen met het brons in haar laatste olympische wedstrijd.

Annemiek van Vleuten heeft haar olympische titel nu echt te pakken. In de tijdrit in Tokio liet de 38-jarige favoriete voor het goud er geen twijfel over bestaan; ze was maar liefst 56 seconden sneller dan de Zwitserse Marlen Reusser, die het zilver pakte.

In het laatste deel kwam ze niet dichterbij en moest ze ook haar meerdere erkennen in de Zwitserse specialiste Reusser. Daardoor sluit Van der Breggen haar loopbaan af met twee bronzen olympische tijdritmedailles in haar kast. Ook in 2016 greep Van der Breggen het brons. Aan het einde van dit seizoen zet ze een punt achter haar loopbaan als renster.

'Yes!'

Van Vleuten noteerde op de streep 30.13,49, met een indrukwekkend gemiddelde van 43,9 kilometer per uur. Daarna moest ze afwachten of het genoeg was voor goud, maar dit keer was er geen sprake van verwarring op de racebaan in Fuji.