Premier League stapt af van vijf wissels en keert terug naar drie

Het is aan de nationale bonden om de regel al dan niet over te nemen. De Premier League stond in het restant van het seizoen 2019/2020 wel vijf wissels toe, maar tijdens de jaarlijkse algemene vergadering besloten de clubs donderdag om komend seizoen terug te gaan naar drie wissels.

De Premier League staat in het seizoen 2020/2021 geen vijf wissels meer toe, maar keert terug naar drie wissels per wedstrijd. Tot de zomer van volgend jaar biedt de internationale spelregelcommissie IFAB, onderdeel van de wereldbond FIFA, de optie om vijf keer een wissel toe te passen, maar de hoogste Engelse competitie gaat hier niet in mee.

Meerdere clubs in de Premier League zijn van mening dat het toestaan van vijf wissels in het voordeel werkt van de topclubs, die over bredere selecties beschikken. De Premier League gaat ook terug van maximaal negen naar maximaal zeven wisselspelers per wedstrijd op de bank.

De KNVB besloot in Nederland de tijdelijke regelwijziging wel over te nemen. Komend seizoen mogen trainers in de eredivisie en eerste divisie tijdens een wedstrijd vijf keer een speler wisselen. Ook in de Franse Ligue 1 zijn komend jaar vijf wissels toegestaan. Over andere competities en onder meer het EK in 2021 is nog geen definitief besluit genomen.