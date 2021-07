Kamminga als derde door naar finale 200 school, donderdagochtend finale

Arno Kamminga heeft zich met 2.07,99 als derde geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag, die donderdag op het programma staat. Izaac Stubbletly-Cook uit Australië ging in 2.07,35 als snelste naar een plek bij de laatste acht. Ook de Brit James Wilby door onder Kamminga's tijd: 2.07,91.

De 25-jarige Katwijker, die al een zilveren medaille op de 100 school op zak heeft, klokte een dag eerder in de series een tijd van 2.07,37. In die race lag hij 150 meter lang onder het wereldrecord, dat met 2.06,12 op naam staat van de Rus Anton Chupkov. In de halve eindstrijd bleef hij 100 meter lang onder het schema van die mondiale toptijd, waarna hij in het tweede gedeelte van de race wat gas terug nam.

Het was een genoeglijke ochtend in het Tokyo Aquatic Centre, vond Kamminga. "Ik heb veel plezier. Het zwemmen gaat lekker, dit is een prima manier om me op te laden voor de finale." Dat hij langzamer was dan in de series was voor hem slechts de constatering van een feit. "Winst is het enige dat telt."