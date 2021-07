'Nooit tevreden' dubbelvier heeft goud: 'Tranen hebben al in m'n ogen gestaan'

"Er was erg veel zijwind. We wisten dat het op dat stuk lastig was, omdat er een opening zit in de baan. Ik zat tegen de wind in te leunen en heb iets te veel geleund, denk ik. Toen was ik hem even kwijt", zei Uittenbogaard.

Toen het gouden viertal daarna voor de NOS-microfoon verscheen, ging het al snel over het foutje van Uittenbogaard, die in het begin van de wedstrijd de vaart uit de boot haalde omdat hij met zijn blad in het water bleef steken.

Even moest de Nederlandse boot daarna in de achtervolging, maar uiteindelijk roeide de topfavoriet soeverein naar het goud.

"Wat zijn jullie analytisch jongens, ik had jullie misschien wat meer euforisch verwacht", merkte verslaggever Jeroen Stekelenburg op.

"We worden niet voor niets soms iets te serieus en nooit tevreden genoemd. Het moet nog even doordingen, maar de tranen hebben al in mijn ogen gestaan. Hier hebben we zo lang naartoe gewerkt. Het is nog niet te bevatten. We hebben het gewoon geflikt", reageerde Wieten.

Rust, reinheid, regelmaat

Voor de Nederlandse roeiploeg was het een bewogen week.

Hoofdcoach Josy Verdonkschot moest in quarantaine na een positieve coronatest, net als de reserve van de mannendubbelvier en hun bewegingswetenschapper. Er werden er ook maatregelen getroffen voor de hele Nederlandse roei-equipe; de roeiers mochten niet met de bus naar de baan en moesten zich aan strenge regels houden.

Volgens Wiersma heeft de ploeg zich daar niet door laten afleiden. "Rust, reinheid en regelmaat. Dat zit er in deze ploeg wel goed in. Als we de focus op het roeien houden, dan komt het wel goed", zei Wiersma. Wieten: "Het was moeilijk de laatste week, maar we hebben het voor elkaar gekregen."