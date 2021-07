'Tientallen tolken van Nederlandse militairen nog steeds vast in Afghanistan'

Tientallen tolken van Nederlandse militairen die uit Afghanistan zijn teruggekeerd zitten nog steeds vast in het land en lopen gevaar, ondanks de belofte van het demissionaire kabinet om ze zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Dat schrijft Trouw op basis van gesprekken met betrokkenen. Ook zijn er zorgen over het lot van beveiligers, omdat zij niet onder de tolkenregeling vallen.

De tolken die voor de Nederlandse militairen hebben gewerkt lopen gevaar omdat ze door de Taliban worden gezien als landverraders. Na het vertrek van de Nederlandse militairen vorige maand, zei demissionair minister van Defensie Bijleveld dat ze haar stinkende best zou doen om de tolken en hun families naar Nederland te halen.

Op dit moment zijn er van de 273 tolken volgens het ministerie van Defensie nog zeker zeventig met hun gezinnen in Afghanistan, terwijl het land steeds onveiliger wordt. In navolging van de Amerikanen besloten ook andere NAVO-troepen zich gefaseerd terug te trekken uit Afghanistan. Als gevolg daarvan wint de Taliban meer terrein in het land.

In een reactie aan het dagblad laat het ministerie weten dat het grootste deel van de tolken die nog wachten op een oordeel hun aanvraag pas vorige maand heeft ingediend. Bovendien zouden er steeds meer aanvragen binnenkomen, waaronder aanvragen van Afghanen die nooit met Nederlanders hebben gewerkt.