AZ wacht met smart op de UEFA, maar maandag wordt er al geloot

AZ hoopt nog steeds via de Europese voetbalbond UEFA het belangrijkste Nederlandse Champions League-ticket te bemachtigen. En de hoop daarop is zeker nog niet opgegeven. De Nederlandse voetbalbond KNVB schreef Ajax in mei in als nummer een en AZ als nummer twee en is nog altijd in afwachting van de definitieve toewijzing van de tickets. Op basis van de inschrijving zouden de Alkmaarders moeten instromen in de tweede voorronde van de Champions League, terwijl Ajax waarschijnlijk naar de groepsfase mag. Tot ongenoegen van de Alkmaarders die vinden dat de KNVB zich had moeten baseren op het onderling resultaat (AZ won twee keer van Ajax) in plaats van op de stand op de ranglijst, toen de competitie werd afgebroken vanwege het coronavirus. En dus volgde er een protest bij de UEFA. Haast is hoe dan ook geboden, want komende maandag wordt er al geloot voor die tweede voorronde van het miljardenbal. 'Het is stil vanuit de UEFA' Algemeen directeur Robert Eenhoorn heeft de afgelopen periode echter geen enkel telefoontje uit Zwitserland mogen ontvangen. Het is van alle kanten nog stil bij de UEFA", zegt trainer Arne Slot vanuit Epe, waar AZ een trainingskamp heeft belegd. Het stoort Slot niet dat er vooralsnog een beslissing van de UEFA uitblijft. "Wij houden ons er verder niet mee bezig. Wij kunnen maar een ding doen en dat is onze voorbereiding afstemmen op 25 of 26 augustus." Dan beginnen de tweede voorrondes.

AZ-trainer Arne Slot tijdens FC Utrecht-AZ (1-0) - Pro Shots

Kwalificatieronden CL en EL De kwalificatieronden van de Champions League en Europa League betreffen een ontmoeting over één wedstrijd. Er wordt geloot welke ploeg het thuisvoordeel heeft. Alleen in de play-offs van de Champions League wordt er een dubbele ontmoeting gespeeld. Naast AZ, komen ook Willem II (tweede voorronde EL), PSV (derde voorronde EL) en Ajax (play-offs CL) in actie in de voorronde. Feyenoord is al zeker van de groepsfase van de Europa League. Ajax stroomt door naar de groepsfase van de Champions League als Napoli of Lyon de CL in het huidige seizoen niet weet te winnen.

Waar Slot zich momenteel ook meer zorgen over maakt, zijn de blessuregevallen bij AZ. Zo wordt het voor aanvaller Calvin Stengs "een race tegen de klok" om op tijd fit te zijn voor de Champions League-ontmoetingen. Race tegen de klok voor Stengs De aanvaller kreeg in de eerste week van de voorbereiding op het nieuwe seizoen te maken met een spierblessure. Ook Myron Boadu en Ron Vlaar raakten geblesseerd. "Calvin traint nog niet mee, maar de verwachting is dat hij op korte termijn de training gaat hervatten", aldus Slot. "Myron traint alweer mee en zou zaterdag (tegen AS Monaco, red.) zijn eerste speelminuten kunnen gaan maken, maar we moeten tegelijkertijd ook met hem voorzichtig zijn." AZ kan de impulsen van Boadu overigens goed gebruiken. De club verloor in de voorbereiding namelijk al zijn oefenwedstrijden met 1-0 van RC Genk, FC Utrecht en PEC Zwolle.