Roeiers dubbelvier ondanks mispeer overtuigend naar eerste goud voor Nederland

Het vlaggenschip van de Nederlandse roeivloot, de dubbelvier, heeft woensdag voor het eerste goud van Nederland gezorgd in Tokio. Het betekende tevens de eerste gouden roeimedaille bij de mannen in 25 jaar.

"Er was erg veel zijwind. We wisten dat het op dat stuk lastig was, omdat er een opening zit in de baan. Ik zat tegen de wind in te leunen en ik heb iets te veel geleund, denk ik. Toen was ik hem even kwijt", verklaarde Uittenbogaard na de race.

Ongekende inhaalrace

Het viertal herpakte zich vervolgens ijzersterk en roeide in rap tempo de concurrentie voorbij. Groot-Brittanië ging door de fout van Uittenbogaard lang aan kop, maar ook de Britten moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in het ontketende Nederlandse viertal.

Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers, Tone Wieten treden zo in de voetsporen van de Holland Acht, de boot die in 1996 in Atlanta goud won. Dat was tot woensdag de laatste Nederlandse boot bij de mannen die olympisch goud veroverde.

Voor Uittenbogaard en Wieten is het hun tweede olympische medaille. Het duo zat bij de Spelen van 2016 in Rio in de Holland Acht, die brons won. Voor de dubbelvier was het een prachtig einde van een roerige week.

Het goud van de dubbelvier was overigens niet het enige eremetaal voor Nederland, de roeiploeg zorgde woensdag voor een ware medailleregen.