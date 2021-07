Roeiduo Twellaar/Broenink en vrouwen vier-zonder grijpen net naast goud

Roeien: vier-zonder (vrouwen) grijpt net naast gouden medaille - NOS

De vijfde dag van de Olympische Spelen is uitstekend begonnen voor de Nederlandse roeiers. De eerste drie finales leverden drie medailles op. De dubbeltwee bij de mannen en de vier-zonder (vrouwen) grepen net naast het goud, de dubbeltwee bij de vrouwen veroverde het brons. Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester moesten genoegen nemen met een zilveren plak. In een nek-aan-nek-race met Australië kwam de Nederlandse ploeg slechts 0,34 seconden te kort voor de eerste Nederlandse gouden plak. Wereldkampioen Australië leek aanvankelijk duidelijk beter en na 1.500 meter keek de Nederlandse boot tegen een achterstand van 1,37 aan. Een sterke eindsprint bracht de vier bijna naast Australië, maar dat wist de aanval ternauwernood af te slaan. Het Nederlandse viertal pakte bij de WK van 2019 ook al zilver achter Australië en veroverde in april voor de derde keer op rij de Europese titel. Zilver voor Twellaar en Broenink Ook de roeiers Melvin Twellaar en Stef Broenink grepen in de dubbeltwee net naast het olympische goud. In een bloedstollende finale kwam het tweetal net te kort om Frankrijk van de eerste plaats te houden. Bekijk hieronder de race en de reactie van Twellaar en Broenink.

Twellaar en Broenink, die pas sinds één jaar met elkaar in de boot zitten, lieten zich in de series al zien met een olympisch record en ook in de finale wist het duo te overtuigen. Lang leek het erop dat de dubbeltwee voor de eerste gouden plak van Nederland zou zorgen, maar Matthieu Androdias en Hugo Boucheron uit Frankrijk bleven de Nederlanders met een ijzersterke eindsprint nipt voor.

Het zilver zorgde voor gemengde gevoelens bij het roeiduo. "Een metertje. Enerzijds zijn we superblij, ik denk dat dit het maximale was. Aan de andere kant: we zaten er zo dichtbij...", zei Twellaar voordat hij samen met Broenink naar het podium mocht om het zilver op te halen. "De Fransen hadden nog een kleine misser op het einde. Toen dachten we: we kunnen er nog overheen. Maar het was net te laat..."

Brons voor Scheenaard en De Jong Lisa Scheenaard en Roos de Jong veroverden een bronzen medaille in de dubbeltwee. Roemenië pakte op de Olympische Spelen in Tokio met groot machtsvertoon goud en Nieuw-Zeeland won het zilver.

Al snel was duidelijk dat de strijd om het goud een gelopen race was. Ancuta Bodnar en Simona Radis toonden zich van begin tot het einde oppermachtig. Daarachter was het razend spannend met drie boten die streden om het zilver. Scheenaard en De Jong moesten Nieuw-Zeeland uiteindelijk voor laten, maar bleven Litouwen knap voor.