Mede-oprichter en voormalig drummer van Slipknot Joey Jordison (46) overleden

Mede-oprichter en oud-drummer van de Amerikaanse metalband Slipknot Joey Jordison is op 46-jarige leeftijd overleden, melden Amerikaanse media. Een familielid zegt dat Jordison vredig in zijn slaap is overleden. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Nathan Jonas Jordison, zoals zijn volledige naam luidt, was een belangrijke schakel in de beginjaren van de band, die in 1995 werd opgericht. Samen met percussionist Shawn Crahan en bassist Paul Gray stond hij aan de basis van de groep, die in de loop der jaren uit verschillende samenstellingen zou bestaan. In 1999 brak de band internationaal door met een titelloos album.

In 2013 verliet Jordison de band na achttien jaar. Hij sprak toen van "persoonlijke redenen". Enkele jaren later zei hij dat hij gedwongen was de band te verlaten vanwege een neurologische aandoening die hem het spelen tijdelijk onmogelijk maakte. Twee jaar na zijn vertrek keerde hij terug als drummer, maar niet meer bij Slipknot.

Jordison stond bekend om zijn virtuoze drumsolo's en zogeheten blastbeats die kenmerkend waren voor de band. "Hij was de reden dat ik bij Slipknot kwam", zegt voormalig bandlid Chris Fehn. "Zonder hem zou ik niet omringd zijn geweest met de mensen van wie ik het meeste hou. Je bent een inspiratiebron voor mij en anderen. We missen je Joey."