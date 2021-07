Microsoft, Apple en moederbedrijf Google presenteren flinke groeicijfers

Apple, Microsoft en Alphabet, het moederbedrijf van Google, hebben hun winst en omzet het afgelopen kwartaal flink opgeschroefd. Gezamenlijk kwamen de techreuzen tot een winst van omgerekend bijna 45 miljard euro.

Tezamen hebben de bedrijven een markwaarde van zo'n 5,4 biljoen euro. De techbedrijven hebben hun waarde meer dan verdubbeld sinds het begin van de coronapandemie zestien maanden geleden.

Weinig last van chiptekort

Apple zag de omzet in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar groeien met een derde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de periode april, mei en juni werd voor bijna 69 miljard euro aan producten en diensten verkocht. Vooraf had het bedrijf rekening gehouden met het mislopen van inkomsten door chiptekorten, maar dat bleek mee te vallen. De winst verdubbelde naar ruim 18 miljard euro.

De iPhone bleef met afstand het belangrijkste product van Apple. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar ging de omzet van de smartphones met de helft omhoog. Vooral de iPhone 12 Pro en Pro Max werden veel verkocht.

Clouddiensten

Microsoft verdiende in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar veel meer aan clouddiensten dan een jaar eerder. De abonnementsdiensten als Office365 en de verhuur van serverruimte leverden aanzienlijk meer op, terwijl de verkoop van licenties voor besturingssysteem Windows en de verkoop van computers juist minder opleverden. Dat laatste verkoopcijfer viel tegen vanwege het chiptekort en doordat het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar juist veel computers verkocht.

Alles bij elkaar steeg de omzet met ruim een vijfde naar 39 miljard euro, terwijl de winst bijna de helft hoger uitkwam op zo'n 14 miljard. Voor het hele boekjaar behaalde het bedrijf een omzet van ruim 142 miljard en een winst van bijna 52 miljard.

Advertenties

Ook Alphabet voerde zijn omzet en winst het afgelopen tweede kwartaal flink op. Er werd veel meer verdiend aan advertenties en ook leveren clouddiensten het bedrijf steeds meer op. Vorig jaar stonden de reclame-inkomsten vanwege de coronacrisis juist onder druk.

De omzet steeg met 62 procent naar ruim 52 miljard euro. Een groot deel daarvan kwam uit advertenties, bijvoorbeeld ook van reclames in filmpjes op YouTube. Onder de streep kwam het bedrijf tot een nettowinst van ruim 15,5 miljard euro, waar een jaar eerder minder dan 6 miljard winst werd behaald.