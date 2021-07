Garagebox 18-jarige Bleiswijker veranderd in compleet oorlogsmuseum

Molleman laat zien wat er zoal te zien is in zijn privé-museum:

Molleman is begonnen met verzamelen door de verhalen van zijn opa. "Hij woonde vroeger op de Veluwe en heeft ook de luchtlandingen van Operatie Market Garden heel bewust meegemaakt." Naast het vertellen van verhalen nam zijn opa hem ook mee naar musea. "Dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Het besef dat die helmen en uniformen echt zijn gebruikt in de oorlog door jongens van mijn leeftijd. Dat is zo'n apart idee. Dat heeft heel erg mijn aandacht getrokken."

Tussen de spullen zijn ook wapens te vinden, geen vuurwapens maar steekwapens zoals bajonetten. Daarnaast is er propagandamateriaal te zien. "Het is officieel geen museum", legt Molleman uit. "Maar mensen noemen het wel zo en op afspraak kun je het altijd bezoeken."

Het begon ooit met één boekenplank in zijn slaapkamer, maar inmiddels mag de 18-jarige Stijn zich een heuse verzamelaar noemen. Verscholen in een garagebox in Bleiswijk heeft hij een mini-museum. "Het begint hier wel echt klein te worden."

De objecten die Molleman in zijn collectie heeft, komen overal vandaan."Driekwart daarvan heb ik gekregen van mensen die wisten dat ik verzamel. Maar met goed speuren op de markt en in de kringloopwinkel vind je ook genoeg." Inmiddels wordt Molleman ook wel eens herkend in het dorp, waar hij bekend is als 'de jongen met het museum'.

In de garagebox is ook een familiestuk te vinden: een bijzondere foto van soldaten. Op de foto staat 'de vrolijke bende'. "De dame op de foto is mij helaas niet bekend. Een van de jongens die ertussen staat is mijn overgrootvader. Die heeft bij het vierde regiment infanterie gezeten in 1929. Later is hij ook voor de mobilisatie opgekomen in 1939."

In het museum zijn ook originele foto's te vinden van het bombardement van Rotterdam, maar Molleman is het meest trots op een paspop die in de garage staat. "Dat is een Nederlandse infanterist, volledig uitgerust met gasmasker, broodzak en riem. Alles erop en eraan."

Ondanks dat de garagebox van boven tot onder gevuld staat, is de collectie van Molleman nog niet compleet. "Ik zoek nog originele spullen tussen 1940 en 1945 en ben ook hard op zoek naar een bevrijdingsrok en spullen van de mobilisatie."