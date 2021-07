Nederlands bedrijf, gelinkt aan Isabel dos Santos, moet miljoenen afstaan aan Angola

Een Nederlands bedrijf, dat gelinkt is aan de steenrijke ex-presidentsdochter Isabel dos Santos, moet honderden miljoenen dollars aan aandelen teruggeven aan het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol. Dat heeft een internationaal arbitragehof bepaald.

Het gaat om het Nederlandse bedrijf Exem Energy, dat volgens het Internationale Corsortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) in handen is van Dos Santos. Met het bedrijf zou geld zijn verduisterd ten koste van Sanongol, waar Dos Santos eerder de leiding over had.

Om precies te zijn gaat het om omstreden transacties uit 2006, waarbij een pakket aandelen werd overgebracht van Sonangol naar de Nederlandse brievenbusfirma.

Volgens het Nederlandse Arbitrage Instituut, dat in opdracht van het Internationaal Arbitragehof de zaak beoordeelde, verliep die transactie onwettig. Sonangol zou de aandelen daarom terug moeten krijgen, oordelen de arbiters. Exem spreekt van een politiek proces en zegt in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Rijkste vrouw

De zaak-Exem is zeker niet de enige beschuldiging aan het adres van Dos Santos. De 'rijkste vrouw van Afrika' heeft zich volgens ngo's op schimmige manier verrijkt, mede dankzij het presidentschap van haar vader. In 2017 trad hij na 38 jaar af als staatshoofd van Angola; zijn opvolger ontsloeg Dos Santos als directeur van Sonangol.

Trouw beschreef vorig jaar hoe de dochter van oud-president José Eduardo dos Santos via Nederlandse brievenbusmaatschappijen zaken doet in olie, telecom en diamanten. Door haar vermogen steeds bij andere beheerkantoren onder te brengen, verloren toezichthouders haar uit het oog.

Angola heeft in eigen land voor 1,1 miljard dollar beslag gelegd op bezittingen van Dos Santos. Ook het Openbaar Ministerie in Nederland doet strafrechtelijk onderzoek naar vermoede corruptie via de Nederlandse bv's.