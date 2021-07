Streep door festivalzomer, krijg je je geld terug voor een tweedehands ticket?

Het Lowlandsterrein in 2018 - ANP

Gistermiddag werd duidelijk dat het kabinet een streep zet door de meerdaagse festivals deze zomer vanwege het besmettingsrisico. Mensen met een kaartje voor Lowlands, Down The Rabbit Hole of Mysteryland krijgen het ticketbedrag van de organisatie teruggestort op hun rekening. Maar mensen die een tweedehandsticket kochten, via bijvoorbeeld Ticketswap, moeten dit met de oorspronkelijke koper regelen.

Ruim 10300 festivalkaartjes voor vier meerdaagse festivals wisselden afgelopen maanden van eigenaar via Ticketswap. Mensen die via dit platform een kaartje kochten, vallen uiteen in twee groepen. De ene groep heeft kaartjes gekocht voor festivals waarmee Ticketswap een samenwerking heeft. Het gaat bijvoorbeeld om Mysteryland en Decibel, georganiseerd door ID&T. Deze groep kaarthouders krijgt via Ticketswap het bedrag teruggestort. Ze hoeven geen contact op te nemen met de oorspronkelijke verkoper. In het tweede geval gaat het om mensen die een tweedehands kaartje hebben gekocht voor een festival dat georganiseerd is door Mojo Concerts, zoals bijvoorbeeld Lowlands en Down The Rabbit Hole. Ticketswap heeft geen samenwerking met Mojo. De oorspronkelijke kaarthouders krijgen het geld automatisch terugbetaald op de rekening waarmee ze het kaartje betaald hebben, ook al hebben ze hun ticket inmiddels doorverkocht. Eerlijke terugbetaling Ticketswap ziet graag dat koper en verkoper er samen uitkomen. Mede-oprichter van Ticketswap, Hans Ober, zegt dat hij verwacht dat dit in de meeste gevallen ook zal lukken. "Wij zetten het gesprek op tussen de verkoper en de koper zodat ze samen tot een eerlijke verdeling kunnen komen van de kosten van het festivalkaartje en de servicekosten van Ticketswap. Daar krijgt de verkoper notificaties van via SMS of e-mail." Maar dat wil niet in alle gevallen lukken, laten mensen weten op Twitter. Sommigen krijgen geen contact met de verkoper, anderen krijgen een foutmelding te zien op de website van de tweedehandsticketaanbieder. Zakaria Taouss uit Amsterdam is een van hen. Taouss lootte naar eigen zeggen ruim 300 keer mee voordat hij een Lowlands-kaartje via het platform bemachtigde. Hij betaalde er 285 euro voor, 65 euro meer dan de originele prijs. "Die jongen heeft er wel wat aan verdiend, en nu krijg ik geen contact met hem."

Screenshot van Ticketswap - Zakaria Taouss