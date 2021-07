Ook na oorwassing bij PSV hoeft Galatasaray-icoon Terim niet te vrezen

Fatih Terim windt zich op tijdens de wedstrijd tegen PSV - ANP

De return tussen PSV en Galatasaray van woensdagavond in de tweede voorronde van de Champions League lijkt een formaliteit. PSV maakte dankzij een ontketende Eran Zahavi een week geleden in het heenduel gehakt van Galatasaray (5-1). Terwijl in Eindhoven de polonaise werd gelopen, sloeg de uitslag in Istanbul in als een bom. Er werd na die nederlaag zelfs getwijfeld aan trainer Fatih Terim, een legende bij de club uit de Turkse hoofdstad. "De fans van Galatasaray zullen na vanavond beter begrijpen waarom ik drie jaar nodig heb om dit Galatasaray op een hoger niveau te krijgen", sprak Terim na de oorwassing in het uitduel. "Al zullen we ons uiterste best doen om volgende week deze situatie om te draaien."

Ryan Babel in actie tegen PSV - ANP

De trainer kon ondanks zijn grote staat van dienst bij Galatasaray echter op weinig begrip rekenen. De fans begrepen zijn keuze niet om Ryan Babel in de spits te zetten en de centrumaanvallers Radamel Falcao en Mostafa Mohamed zo lang op de bank te houden. Volgens Turkse media was de nederlaag ook te wijten aan de ouderwetse opvattingen. "De Turkse trainers kunnen de veranderingen in het Europese voetbal niet bijbenen, met name in het mondiale voetbal, dat de laatste jaren in een stroomversnelling is gekomen. Internationale ploegen vliegen, wij lopen", schreef het Turkse dagblad Milliyet. Oneindig krediet Inmiddels is de stemming weer bedaard in Turkije. Volgens Erman Gönülsen, Galatasaray-volger voor de Turkse staatsomroep TRT, was deze zware nederlaag vrij logisch. "De voorbereiding was heel rommelig. Er waren veel spelers afwezig en twee spelers kampten met corona. Galatasaray speelde met een rechtsback, die daar nog nooit had gestaan." Terim hoeft desondanks niet te vrezen voor zijn baan. Het krediet van de coach bij Galatasaray is immens. "De fans zijn ontevreden met zo'n grote nederlaag, maar zeggen daarna ook al snel: 'Geen probleem, het komt goed met Terim'. Hij is immers al decennialang de grote leider bij Galatasaray", zegt Gönülsen.

Fatih Terim op handen gedragen na het winnen van de UEFA Cup-finale tegen Arsenal in 2000 - ANP

Als 21-jarige voetballer maakte Terim in 1974 zijn debuut voor Galatasaray. Hij speelde sindsdien ruim driehonderd duels voor de Turkse topclub. Zijn goddelijke status in Turkije verwierf hij echter vooral als trainer. Hij won acht landstitels, drie Turkse bekers en vijfmaal de Super Cup. Maar zijn belangrijkste prijs was de UEFA Cup in 2000, nog altijd de enige Europese trofee die een Turkse club heeft weten te veroveren. "Terim is niet alleen een grootheid voor Galatasaray, maar ook voor Turkije. In 2008 bereikte hij met de nationale ploeg de halve finale op het EK. Hij is een van de grootste personen in de historie van het Turkse voetbal. Je kunt hem, denk ik, het beste vergelijken met de grootheid van Louis van Gaal in jullie land." Bouwen aan nieuw team Deze zomer verlengde Terim zijn vierde termijn bij Galatasaray met nog eens drie jaar. Hij vroeg de fans om geduld en komend seizoen te zien als tussenjaar. De UEFA heeft Galatasaray namelijk door de torenhoge schulden bij de club beperkingen opgelegd en dus kon hij de afgelopen seizoenen niet de aankopen doen die hij gewend was te doen. Dit seizoen is er weer iets meer mogelijk op transfergebied.

"De helft van de fans zegt ook: 'Wij zijn Galatasaray, wij moeten kampioen van Turkije worden'. Hij heeft met Patrick van Aanholt, Alexandru Cicaldau, Gedson Fernandes en Sacha Boey inmiddels ook een paar goede spelers zien komen deze zomer. En ze zijn nog niet klaar op de transfermarkt." Terim kan zich dus niet al te lang verschuilen achter deze beperkingen. "Maar vrezen voor zijn baan? Dat hoeft hij nooit."

De return tussen PSV en Galatasaray wordt woensdagavond om 20.00 uur gespeeld in Istanbul en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en op NPO Radio 1. De samenvatting van deze wedstrijd is te zien in het late Journaal om 23.20 uur op NPO 1 en op NOS.nl. Mocht PSV doorgaan, dan wacht in de derde voorronde Celtic (Schotland) of FC Midtjylland (Denemarken).