Trauner maakte bewuste keuze voor Feyenoord: 'Wilde ander soort voetbal leren kennen'

Feyenoord-aanwinst Trauner: 'Eerste training is me zeer goed bevallen'

Feyenoord heeft de Oostenrijker Gernot Trauner verwelkomd in Rotterdam-Zuid. De 29-jarige verdediger, die over kwam van LASK, was zeer te spreken over zijn eerste dag als Feyenoorder.

"Ik was blij dat ik eindelijk weer het veld op kon. Het is me zeer goed bevallen", vertelde Trauner, die niet over één nacht ijs is gegaan bij zijn keuze voor een nieuwe club. Het is voor het eerst in zijn carrière dat de Oostenrijker voor een buitenlandse club gaat spelen.

"Dit was voor mij misschien we de laatste kans om nog naar het buitenland te gaan en een ander soort voetbal te leren kennen. Het is me natuurlijk niet licht gevallen. Ik verlaat mijn huis, mijn vrienden en familie, maar we hebben het zorgvuldig afgewogen."