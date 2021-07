Japanse autoriteiten komen TeamNL in Tokio tegemoet: meer vrijheid en ventilatie

De olympische sporters, die vanwege een coronabesmetting in het quarantainehotel in Tokio verblijven, krijgen iets meer bewegingsvrijheid en ventilatiemogelijkheden. Dat hebben de Japanse autoriteiten toegezegd na klachten van sportkoepel NOC*NSF over de omstandigheden in het complex.

In het hotel verblijven vier sporters en twee begeleiders van de Nederlandse olympische ploeg vanwege een positieve coronatest. NOC*NSF diende samen met de Amerikaanse sportfederatie een klacht in over de slechte omstandigheden in het hotel. Ook de Nederlandse ambassadeur in Japan werd om hulp gevraagd.

Volgens technisch directeur Maurits Hendriks was de situatie in het quarantainehotel onacceptabel. "Het belangrijkste is dat de betreffende mensen op geen enkel moment daglicht mogen aanschouwen, ze mogen ook niet buiten luchten. Bovendien zijn er problemen met het eten, dat is heel Japans georiënteerd. We willen af van de kleine ruimtes. We zijn heel ongelukkig met de omstandigheden. En dan druk ik me heel timide uit."

Onder begeleiding

De Nederlanders in het quarantainehotel kunnen nu onder begeleiding van een staflid van TeamNL samen gebruik maken van een grotere kamer waarvan de ramen open mogen.

Ook is er nu duidelijkheid over de vertrekprocedure. "Er is bevestigd dat een negatieve test op dag zes en zeven leidt tot een vertrek uit het hotel en dat je dan naar huis kunt. Na tien dagen mag je sowieso weg, hoef je niet getest te worden en kun je naar huis. De quarantaine als maatregel bij positieve tests blijft wel overeind," aldus Hendriks.