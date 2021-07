Quarantaine zonder buitenlucht 'hakt er in' voor skateboardster Candy Jacobs

Het is dag zeven van de quarantaine van Candy Jacobs. De skateboardster was het eerste besmettingsgeval van de Nederlandse equipe en verblijft in een speciaal quarantainehotel waar plaats is voor zo'n 300 besmette mensen. "Het hakt er wel in, vooral dat ik geen buitenlucht heb gezien. Ik slaap heel weinig, ik eet niet heel veel. Vrijwel niet eigenlijk", aldus Jacobs via Skype.

Naast Jacobs zitten ook taekwondoka Reshmie Oogink, roeier Finn Florijn, tennisser Jean-Julien Rojer, roeicoach Josy Verdonkschot en een lid van de begeleidingsstaf van de roeiploeg die anoniem wil blijven in het hotel. "Team Quarantaine, zoals we het zelf nu even noemen", schampert de skateboardster.

Candy Jacobs geeft een rondleiding door haar quarantaine-kamer: