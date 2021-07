De olympische nacht: voor deze Nederlanders zet je de wekker

Gaan we komende nacht dan het eerste Nederlandse goud verwelkomen? Het zou zomaar kunnen, want de roeifinales staan op het programma met daarin volop Nederlandse medaillekandidaten.

Wil je niets missen, zorg er dan voor dat je om 02.18 uur klaar zit om te kijken. Dan begint de finale van de dubbeltwee voor vrouwen. Iets later (om 02.30 uur) is het de beurt aan de mannen in dezelfde klasse.

Om 02.50 uur is de finale voor de Nederlandse vier-zonder-stuurvrouw, twintig minuten later gevolgd door de vier-zonder-stuurman. In de dubbelvier zijn de rollen omgedraaid. Dan is eerst de mannenboot aan de beurt (03.30 uur) en volgen de vrouwen twintig minuten later.

Na de roeifinales gaan we verder met zwemmen, met om 04.21 uur Arno Kamminga in de halve finales van de 200 meter schoolslag.

Ook voor de tijdritwedstrijd met Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen moet je vroeg opstaan. Van Vleuten start om 04.58 uur, regerend wereldkampioen Van der Breggen vertrekt om 05.06 als laatste.

Terwijl zij op de fiets zitten, begint voor Nouchka Fontijn het olympische bokstoernooi. Zij neemt het om 05.18 uur in het middengewicht op tegen de Poolse Elzbieta Wojcik.