Schutter Atlanta bekent schuld aan vier moorden

Een 22-jarige Amerikaan die in maart acht mensen doodschoot in een aantal massagesalons in Georgia heeft voor de rechter schuld bekend aan het plegen van vier moorden. Zes van de slachtoffers waren vrouwen van Aziatische afkomst, maar de witte Robert Aaron Long ontkent dat hij racistische motieven had.

De man zei dat hij problemen had met een seksverslaving en dat hij zijn "verleidingen" wilde "uitschakelen". Bij de rechtbank beschreef hij hoe hij een geweer en een fles drank kocht, met de bedoeling zichzelf van het leven te beroven. Uiteindelijk besloot hij het wapen niet op zichzelf te richten, maar op vrouwen die volgens hem deel uitmaakten van de seksindustrie waar hij zich slachtoffer van voelde.

Het eerste bloedbad was in Acworth, een voorstad ten noordwesten van Atlanta. Daar werden vijf mensen neergeschoten. Twee van hen overleden ter plaatse en twee anderen later in het ziekenhuis. Ongeveer een uur later volgden aanslagen op twee massagesalons aan weerszijden van een straat in het noordoosten van de stad.

De aanslagen veroorzaakten een schokgolf in de Aziatische gemeenschap in Amerika en leidde tot betogingen. President Biden en vicepresident Harris brachten een bezoek aan Atlanta in de dagen na de aanslag en spraken daar ruim een uur met Aziatisch-Amerikaanse politici en andere mensen uit de gemeenschap.

Twee verschillende processen

Dat de man schuld heeft bekend, heeft te maken met een overeenkomst die zijn advocaten sloten met de aanklagers in de regio Cherokee County, waar vier slachtoffers vielen. Die deal bestaat uit vier levenslange celstraffen zonder kans op vervroegde vrijlating en nog eens 35 jaar voor andere verdenkingen.

Verderop, in Fulton County, wordt hij vervolgd voor het doodschieten van vier vrouwen. Volgens de openbaar aanklager in dat district is het duidelijk dat Long zijn slachtoffers koos om hun afkomst en geslacht. De aanklager vindt dat hij de doodstraf moet krijgen. Die zaak loopt nog.