Eindelijk witte rook: PSV'er Malen maakt gewenste transfer naar Dortmund

De transfer van Donyell Malen van PSV naar Borussia Dortmund is afgerond. De 22-jarige aanvaller heeft een contract tot medio 2026 bij de Duitse topclub getekend. PSV krijgt naar verluidt 30 miljoen euro voor de transfer.

In de zomer van 2017 kwam Malen voor ongeveer een half miljoen euro over van Arsenal naar PSV. Hij startte in de beloften en voegde zich na een succesvol seizoen bij de A-selectie.

Malen ontpopte zich vervolgens tot basisspeler bij PSV en speelde in september 2019 zijn eerste interland voor het Nederlands elftal. Bij zijn debuut tegen Duitsland wist hij meteen te scoren.