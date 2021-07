'Mishandelde Frédérique is voorloper: nieuwe generatie doet niet aan hokjesdenken'

De 14-jarige Frédérique uit Amstelveen werd gisteren mishandeld door meerdere jongens omdat ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of meisje is. "Dat maakt toch niet uit. Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn wie je wil zijn", zei de tiener. Waarschijnlijk is Frédérique slachtoffer geworden van anti-non binair geweld, zonder dat de Amstelveense in zo'n hokje te plaatsen is, zegt Hanneke Felten van kenniscentrum Movisie.

"Mensen denken automatisch in hokjes, ook al willen ze dat zelf niet", zegt Felten, die onderzoek hiernaar doet. "In diverse onderzoeken zien we dat mensen die niet in hokjes, van bijvoorbeeld jongen of meisje, te plaatsen zijn te maken krijgen met agressie. Dit speelt in het bijzonder onder jonge jongeren."

Het hokjesdenken an sich is iets waar iedereen last van heeft, zegt Felten. "De eerste ontmoeting ga je meteen bedenken in welk hokje iemand hoort. Maar als mensen zich kunnen inleven in de ander, kunnen vooroordelen verminderen. Daardoor kan ook discriminatie en geweld worden voorkomen. Je creëert dan als het ware een extra hokje voor iemand die niet in een hokje wil, dat vinden mensen vaak fijn."