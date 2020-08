Duitse neonazi uit Heerlen mag straf uitzitten in Nederland

De Heerlense neonazi Fadi J. (36) hoeft een eventuele celstraf niet in Duitsland uit te zitten. Hij staat daar terecht voor verdenking op het verspreiden van rechts-extremistische propaganda. Indien hij daarvoor wordt veroordeeld, mag hij zijn straf uitzitten in een Nederlandse cel.

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. In Duitsland wordt J. vervolgd voor zijn vermoedelijke rol in de Goyim Partei Deutschland. De Duitse aanklager spreekt over een organisatie die zich richt op "diep vernederende antisemitische propaganda".

Samen met een andere neonazi, Marcus B., beheerde J. de website van de Goyim Partij. Samen zouden ze online onder meer de Holocaust ontkennen en extreemrechtse ideeën delen. Via de website deden ze ook oproepen om Joden te vermoorden. B. is ook opgepakt.

J. wil dat de zaak in Nederland wordt behandeld en niet in Duitsland. "Ik ben bang dat ik daar geen eerlijk proces krijg. In de media ben ik al neergezet als de nieuwe Adolf Hitler", zei hij tijdens de zitting.

Ruim 20 jaar in Nederland

De Duitser met Iraakse roots woont inmiddels ruim 20 jaar in Nederland. Hij heeft een koopwoning in Heerlen en een baan. Volgens zijn advocaat is dat reden genoeg om de zaak in Nederland te behandelen. "De zaken waar hij van wordt verdacht, zouden gepleegd zijn in Nederland. Waarom wordt hij dan niet vervolgd in Nederland? Je kunt je afvragen of het eerlijk is om een Nederlandse burger in Duitsland te laten vervolgen", zei hij tijdens de zitting.

De advocaat vroeg ook om het voorarrest van zijn cliënt te schorsen, zodat J. het overleveringsproces in vrijheid kan afwachten. Dat verzoek werd afgewezen door de rechter vanwege vluchtgevaar, meldt 1Limburg.