Dressuurequipe vijfde in landenfinale na spetterende slotrit Gal

Op voorhand was de strijd om het goud er al eentje tussen het Verenigd Koninkrijk en twaalfvoudig olympisch kampioen Duitsland. Daaronder was er nog een kleine kans voor Nederland op het brons, maar het moest daarvoor wel optimaal presteren om de Verenigde Staten en Denemarken achter zich te laten.

Duitsland pakte voor de dertiende keer het goud, de Verenigde Staten werden verrassend tweede vlak voor het Verenigd Koninkrijk. "Ik heb goede hoop met de paarden die eraan zitten te komen dat het een keer goed komt. Nu zijn de Duitsers heel sterk, maar over drie jaar is het weer heel anders", reageerde Gal na afloop.

Het Nederlandse dressuurteam is vijfde geworden in de landenfinale van het dressuur op de Olympische Spelen in Tokio. Het team, bestaande uit Marlies van Baalen, Hans Peter Minderhoud en Edward Gal, stond voor een zware opgave.

Ook Van Baalen rijdt overigens op een nakomeling van Totilas. De jonge Go Legend is samen met de amazone nog een betrekkelijk nieuwe combinatie en is vooral de hoop voor de toekomst van de Nederlandse dressuur.

Tot slot mocht Gal met Total US aantreden om de eer te redden. Total US, zoon van het wonderpaard Totilas dat eind vorig jaar overleed, liet zich van zijn beste kant zien. Gal reed een prachtige proef (2628,5 punten) en liet met zijn vorm zien dat hij voor de individuele finale voor woensdag niet afgeschreven hoeft te worden.

Amazone Van Baalen mocht het bal openen voor Nederland met Go Legend en reed een betere proef dan tijdens de kwalificatie. Ze reed een goed begin, maar tegen het einde slopen er wat klein slordigheidsfoutjes in. Haar score (2342,5 punten) was niet genoeg om de concurrentie achter haar te laten.

Nederland heeft nog nooit een gouden medaille gehaald op de olympische spelen in de Grand Prix Special, de landenfinale. In het tijdperk van Anky van Grunsven won Nederland vier keer zilver en een keer brons.

"We kunnen weer drie jaar oefenen en dan zien we weer verder. Total US is een megatalent en hij kan alles voor een 8,5 of hoger", zei Gal. "Het heeft tijd nodig, maar ik heb goede hoop. Het is fijn als je zo'n talent onder het zadel hebt."

Geen eremetaal

Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 greep de Nederlandse dressuurequipe net naast een olympische medaille. Het eindigde als vierde, Duitsland veroverde voor de twaalfde keer het goud.

Niet alleen in de landenfinale werd geen medaille behaald, überhaupt namen de ruiters en amazones in 2016 geen enkel eremetaal mee naar huis. Dat was voor het eerst sinds 1992 dat de Nederlandse ploeg met lege handen thuiskwam.

Woensdag staat de individuele dressuurfinale (de kür) op het programma. Amazone Van Baalen lukte het niet om zich daarvoor te kwalificeren. Hans Peter Minderhoud met Dream Boy en Edward Gal met Total US kwalificeerden zich wel en moeten dus morgen weer aan de slag.

Daarna wordt het olympisch toernooi van de paardensport vervolgd met eventing en springen.