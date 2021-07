Tweede zege binnen voor hockeyers, maar nog steeds werk aan de winkel

De Nederlandse hockeyers hebben hun tweede zege op het olympisch toernooi geboekt. Canada werd met 4-2 verslagen. De ploeg van bondscoach Max Caldas speelde ondermaats in zijn eerste twee duels en had flinke kritiek gekregen.

"Ik denk dat grote vreugde niet op z'n plek is als je met 4-2 van Canada wint", reageerde Joep de Mol, een van de doelpuntenmakers. "Het heeft zich nog niet in de cijfers uitgedrukt, maar ik denk dat we ons zeker verbeterd hebben."

Sprankelend

Een getergd Oranje vloog uit de startblokken en had snel succes via Billy Bakker en Thierry Brinkman, die allebei met hun backhand scoorden. Canada deed rap wat terug na defensief geschutter in de Nederlandse achterhoede.

Oranje, dat drie strafcorners onbenut liet, had vervolgens wel de controle, maar sprankelend werd het spel nooit. Doelman Antoni Kindler stak de helpende hand toe bij de 3-1 van de Mol en de 4-2 van Mirco Pruyser, die pas in de slotseconde de zege voor Oranje veiligstelde.