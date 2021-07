Brouwer en Meeuwsen winnen tweede groepswedstrijd beachvolleybal

De beachvolleyballers Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer hebben op de Olympische Spelen ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Het was geen moeilijke partij, de Nederlanders wonnen eenvouding in twee sets (21-14, 21-14) van de Argentijnen Julian Amado Azaad en Nicolás Capogrosso.

In het begin van de eerste set gingen de twee teams nog aardig gelijk op, en was het puntverschil steeds niet meer dan 1. De 1-2 aan het begin van de set was ook het enige moment dat de Nederlanders een achterstand hadden. Na de 10-9 weten de mannen de voorsprong ietwat te vergroten, naar 12-9. Ze geven de Argentijnen vanaf dan weinig ruimte om punten te behalen, en zo eindigde de set in 21-14.

De tweede set verliep bijna gelijk als de eerste, waarbij de Argentijnen nog dichtbij kwamen op 10-11, maar vanaf dat moment liep Oranje verder uit, en gaven ze nog maar weinig punten weg.

De volgende wedstrijd van het duo Brouwer/Meeuwsen is donderdag (16.00 uur), tegen de Brazilianen Alison Cerutti en Álvaro Morais Filho. Cerutti voorkwam dat het Oranje-duo tijdens de Spelen in Rio naar de olympische finale ging, en won vervolgens zelf goud.

Het Nederlandse duo staat nu eerste in de poule met 4 punten waarmee de achtste finales binnen handbereik lijken.