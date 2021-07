Tafeltennisster Eerland komt tekort tegen Doo en sneuvelt in achtste finales

Britt Eerland is er in Tokio niet in geslaagd om een vervolg te geven aan haar knappe ontsnapping van eerder op de dag in het olympisch tafeltennistoernooi. Ze moest in de achtste finales haar meerdere erkennen in Doo Hoi Kem, de nummer vijftien van de wereld uit Hongkong: 13-11, 5-11, 8-11, 9-11

Eerland, die pas in de derde ronde in actie hoefde te komen en daarin tegen de Egyptische Dina Meshref een 3-0 achterstand in games wegwerkte, dichtte tegen de als achtste geplaatste Doo in de eerste game tot tweemaal toe een gaatje van drie punten. Ook overleefde ze op de service van haar opponente een gamepoint om vervolgens met 31-11 aan het langste eind te trekken.

Tempo omhoog

Doo schroefde het tempo wat op en daar had Eerland even geen antwoord op. De Schiedamse, 28ste op de wereldranglijst, probeerde het met een betere spreiding, maar kreeg regelmatig een koekje van eigen deeg, met name als Doo haar forehand kon inzetten. Ook een enkel gelukkig net- of randballetje hielp Eerland niet verder.