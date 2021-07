Oranjevrouwen treffen VS in kwartfinales na nieuwe monsterzege

Nederland walst over China heen op weg naar kwartfinale tegen VS - NOS

Ook tegen China werd opnieuw duidelijk dat de defensie de zwakke schakel van Oranje is. China maakte daar dankbaar gebruik van in de eerste helft met een vlotte gelijkmaker na de openingstreffer van Shanice van de Sanden.

De Nederlandse vrouwenploeg treft op het olympische voetbaltoernooi in Tokio de VS in de kwartfinales. Oranje klopte in de laatste groepswedstrijd China met 8-2 dankzij zijn uitmuntende spitsen.

Miedema, die vanwege lichte klachten rust kreeg en alleen het laatste half uur meedeed, maakte alweer haar zevende en achtste treffer van deze Spelen. Nog niet eerder scoorde een speelster zo vaak op een olympisch voetbaltoernooi.

Makkelijke tegengoals zorg voor Oranje

Bondscoach Sarina Wiegman heeft nog wel wat werk te verzetten achterin voordat Oranje wereldkampioen VS treft vrijdag in de kwartfinales. "We geven te makkelijk goals weg. Dat roepen we de hele tijd al", weet ook Miedema.

Nederland verloor in 2019 de WK-finale met 2-0 van de VS en hoewel de Amerikanen deze Spelen nog geen grootse indruk maakten, zal Oranje veel beter voor de dag moeten komen op vrijdag.

"Ze hebben gigantisch veel ervaring en kwaliteit en het wordt een heel moeilijke pot", keek Miedema vooruit. "Als er een moment is om te stunten is het nu. We moeten gewoon volle bak gaan vrijdag."

Wiegman denkt dat Oranje de wereldkampioen pijn kan doen. "Ze hebben het moeilijk gehad tegen Zweden en vandaag spelen ze ook gelijk tegen Australië, dus de kwetsbaarheid is wel blootgelegd. Ze zijn heel ervaren, maar ook al wat ouder."