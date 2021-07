Weekcijfers: R-getal weer ruim onder de 1, nog wel druk in ziekenhuis

Het R-getal is na een ongekende stijging weer hard gedaald. Op 12 juli bedroeg het 0,8. Een week daarvoor was het reproductiegetal nog 1,75 en weer eerder kwam het in de buurt van 3.

Alleen als het R-getal onder de 1 is, neemt de verspreiding af. Als het reproductiegetal 0,8 bedraagt, besmetten 100 mensen met het coronavirus samen 80 anderen, en neemt de verspreiding dus af. Bij een reproductiegetal van 1,75 besmetten 100 corona-dragers samen 175 anderen, en gebeurt het omgekeerde.

Minder positieve tests

De afgelopen week is het aantal positieve tests flink afgenomen: van circa 70.000 naar ruim 37.000, een afname van 46 procent. Het is voor het eerst sinds de explosieve toename van het aantal coronatests in de eerste helft van juli dat het RIVM op weekbasis een daling rapporteert.

Tegelijkertijd is het in de ziekenhuis een stuk drukker, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive care werden 98 nieuwe patiënten opgenomen; een verdubbeling in een week tijd. Buiten de IC nam het aantal opnames toe van 324 naar 51, een stijging van 60 procent.