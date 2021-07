3x3 basketballers uitgeschakeld na nederlaag tegen Russische formatie

Het olympisch sprookje van de 3x3 basketballers is voorbij. Vanmorgen lonkte nog de halve finales, maar na de 21-19 nederlaag tegen de afvaardiging van het Russisch Olympisch Comité staat de Nederlandse ploeg, bestaande uit Dimeo van der Horst, Ross Bekkering, Arvin Slagter en Jessey Voorn met lege handen.

Nederland was in de groep nog één zege verwijderd van de laatste vier, maar werd door de verliespartij van eerder op de dag tegen Letland veroordeeld tot de tussenronde. Daarin nam de fysiek sterke Russische ploeg, waarvan in de groepsfase met 18-15 was gewonnen, meteen het initiatief en kwam het Nederlandse wapen van de tweepunter opnieuw niet uit de verf.

Inhaalrace

Al gauw keek Oranje tegen een 6-1 achterstand aan en dat gat van vijf punten stond ook halverwege de wedstrijd nog steeds op het bord: 7-12. Vanaf 11-17 kroop Nederland toch nog naderbij en gloorde er bij 15-17 weer enige hoop. Na een tweepunter van Slagter bedroeg het verschil nog slechts één punt: 18-19.

De inhaalrace was net te laat ingezet. Met nog 26 tellen op de klok en een 20-19 stand in Russische voordeel mocht ROC met de bal aan de haal gaan. Dat balbezit was aan Ilja Karpenkov welbesteed: hij scoorde het beslissende 21ste punt.