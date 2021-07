'De Bijenkorf staat te koop'

De Canadees-Britse eigenaren van de Bijenkorf willen de warenhuisketen verkopen. Dat schrijven Britse media. De Bijenkorf zou samen met het Britse Selfridges en twee Ierse warenhuizen voor vier miljard pond te koop staan. De komende weken is er een veiling waar een select groepje geïnteresseerden een bod kan doen.

Vanwege coronamaatregelen hebben de warenhuizen een moeilijke anderhalf jaar achter de rug. Volgens de krant The Guardian is er bij de eigenaren geen overtuiging meer om door te gaan. Het gaat om de familie Weston, één van de rijkste families in Canada. Eerder dit jaar overleed de tachtigjarige Galen Weston. Hij bouwde het retail-imperium op dat valt onder de Selfridges Group.

De Bijenkorf heeft zeven filialen: in Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Utrecht.

High-end luxeartikelen

Of een verkoop ook in de winkel te merken zal zijn "hangt helemaal af van wie het wordt'", zegt retaildeskundige Kitty Koelemeijer van de Nyenrode Universiteit. Zo zijn de huidige eigenaren in 2016 gestopt met het uitverkoopfestijn Drie Dwaze Dagen. "Dat vonden ze niet passen bij de uitstraling van luxe warenhuizen."

Een ander voorbeeld is het Britse warenhuis Harrods, dat in 2010 door het nationale investeringsfonds van Qatar werd overgenomen. "Daar is sterk ingezet op high-end luxeartikelen", zegt Koelemeijer.

Thailand, China, Midden-Oosten

Als mogelijke kopers van de Bijenkorf gaan verschillende namen rond. Zo wordt de Central Retail group uit Thailand genoemd, die al verschillende Europese luxe warenhuizen in de portefeuille heeft. Ook zouden er verschillende door de Chinese overheid gesteunde bedrijven en investeringsfondsen uit het Midden-Oosten in de markt zijn.

De Bijenkorf verwijst naar eigenaar de Selfridges Group voor een reactie, maar die heeft er nog niets over gezegd.