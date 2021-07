Turnster Biles haakt geblesseerd af in finale landenwedstrijd

Olympisch kampioene Simone Biles heeft zich geblesseerd teruggetrokken uit de olympische finale van de landenwedstrijd turnen. De 24-jarige Amerikaanse vedette, die in Tokio voor zes gouden medailles gaat, meldde zich af na het onderdeel sprong. Wat ze precies mankeert, is onduidelijk.

Ze verliet na haar enige sprong even de hal met de teamarts. Enkele minuten later keerde de viervoudig olympisch kampioene van Rio de Janeiro terug in haar trainingspak. Het zou gaan om een blessure aan het rechterbeen. "Ze wordt nauwlettend in de gaten gehouden met het oog op de komende wedstrijden", meldde de Amerikaanse turnbond.

Biles geldt als een van de grote sterren in Tokio. Vijf jaar geleden veroverde ze in Rio de Janeiro goud op de meerkamp, met het team en op de onderdelen vloer en sprong.

Bij de kwalificatie zondag ging het al niet helemaal naar wens bij de Amerikaanse. De Amerikaanse ploeg voert in de landenwedstrijd met de turnsters van het Russisch Olympisch Comité een spannende strijd om goud.

Nederlandse turnsters

Lieke Wevers en Eythora Thorsdottir zullen de ontwikkelingen rond Biles scherp in de gaten houden. Wevers is eerste reserve voor de individuele meerkampfinale, die donderdag op het programma staat. Thorsdottir is tweede reserve. Biles heeft zich ook voor de vier toestelfinales geplaatst. Op balk is Sanne Wevers, kampioene van Rio, de derde reserve.