Woonplaza in Amsterdam ontruimd vanwege scheuren in gebouw

Het complex Woonplaza in Amsterdam-Zuidoost is vanmiddag volledig ontruimd nadat er in het pand scheuren zijn aangetroffen.

Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen AT5 dat het probleem plotseling is ontstaan. Daarom is de politie ingeschakeld. Uiteindelijk kwam ook de brandweer ter plaatse. Vervolgens is het complex, waar diverse woonwinkels zitten, meteen ontruimd. De winkels zijn daardoor per direct gesloten.

Het complex is 30.000 vierkante meter groot. Waardoor de scheuren precies zijn veroorzaakt, is nog onduidelijk. De bouwinspecteur van de omgevingsdienst doet daar nu onderzoek naar, schrijft NH Nieuws. "De bouwinspecteur oordeelt hoe ernstig de situatie is", vertelt de woordvoerder. "Hoelang het complex gesloten moet blijven, is compleet afhankelijk van zijn constateringen."