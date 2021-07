Plankje keert terug in door Neff gedomineerde mountainbikerace, Terpstra vijfde

Zwitserse Neff domineert vrouwenrace, Terpstra vijfde - NOS

De olympische mountainbikewedstrijd bij de vrouwen is uitgedraaid op een Zwitsers feestje. In Tokio domineerde Jolanda Neff van start tot finish en pakte het goud. Op ruime achterstand pakten haar landgenotes Sina Frei en Linda Indergand de andere medailles. Anne Terpstra werd vijfde. Opvallend was dat het inmiddels beruchte plankje, dat tot verrassing van Mathieu van der Poel ontbrak in de mannenrace, nu wél weer aanwezig was op het parcours in Izu, ten zuidwesten van de Japanse hoofdstad. Maar noch een plankje, noch een andere hindernis kon Neff van het goud afhouden. Vlak na de start pakte ze koppositie en nadat drievoudig wereldkampioene Pauline Ferrand Prevot onderuit was gegaan op een steile kasseienstrook, voerde het gehele veld een achterhoedegevecht.

Zowel Terpstra als Anne Tauber sprintte bij de start mee met de besten richting de eerste hindernissen, maar meteen daarna zakten ze al terug. Bij de eerste passage aan de finish lag Terpstra tiende en Tauber twaalfde. Ze wisten zich in de tweede ronde terug te knokken in de subtop van de race, maar meedoen in de strijd om de medailles lukte toen al niet meer. Twee landgenotes van Neff, Frei en Indergand, waren Ferrand Prevot voorbijgestoken en reden uit het zicht van de Nederlandsen op de plaatsen twee en drie. In de voorlaatste ronde werd al duidelijk dat alle medailles naar Zwitserland zouden gaan.