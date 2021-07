Kees Veldboer maakte het afscheid voor stervenden en hun geliefden een stuk draaglijker

"Kees was ontzettend gedreven. Hij heeft de stichting uit de grond geramd onder het mom van 'niet kletsen, gewoon doen'", zegt Sander de Hosson, longarts gespecialiseerd in palliatieve zorg. De Hosson zit in het comité van aanbeveling van de stichting en had regelmatig contact met Veldboer. "Boven alles was hij gedreven. Hij werkte zeven dagen per week, hij was altijd overal. Hij dacht alleen maar in oplossingen."

Op sociale media betuigen veel mensen hun medeleven aan zijn familie en medewerkers en spreken ze vol lof over het werk van Veldboer, die de stichting in 2007 opzette. Hij was toen al twintig jaar ambulancemedewerker. De afgelopen veertien jaar heeft Stichting Ambulance Wens voor vele duizenden patiënten en hun nabestaanden mooie herinneringen toegevoegd aan het afscheid.

Een laatste keer naar het strand, de bruiloft van een kleinkind bijwonen, nog een keer naar de Efteling of rondkijken in je geboortehuis. Stichting Ambulance Wens maakt dat soort uitstapjes mogelijk voor ongeneeslijk zieke patiënten. Gisteren overleed oprichter Kees Veldboer.

Marga nam contact op met Ambulance Wens; binnen een dag kreeg ze bericht dat de wens in vervulling kon gaan. "Het was hartverwarmend hoe lief en respectvol de vrijwilligers met hem en mijn 87-jarige schoonmoeder omgingen. Ze zetten zijn bed hoog en laag, alles zodat hij maar zo dicht mogelijk bij de koeien kon komen en alles kon zien. Het heeft hem en ons zo goed gedaan."

"Ongelofelijk dat degene die dit alles op touw heeft gezet er nu niet meer is, dat hij zo jong is overleden. Hij had nog zoveel jaren voor zich", zegt Marga, eigenaar van een melkveehouderij in de Achterhoek. De stichting zorgde ervoor dat haar 90-jarige schoonvader onlangs nog een keer naar zijn boerderij kon. "Daar had hij het al twee jaar over, maar door corona kon hij er niet heen. In de afgelopen maanden is hij lichamelijk zo achteruit gegaan, dat hij nu bedlegerig is."

Onder Veldboer groeide de stichting Ambulance Wens uit tot een organisatie met enkele vaste medewerkers, zo'n 270 medisch geschoolde vrijwilligers, afdelingen door het hele land en meerdere eigen wensambulances.

"Om nog ergens heen te kunnen, hebben patiënten zuurstof nodig, morfinepompen en gespecialiseerd personeel. Binnen de reguliere zorg is dat niet te regelen", zegt De Hosson. "Door de wensambulances kunnen mensen die heel erg ziek zijn, toch nog dat ene doen wat ze zo graag willen. Het is niet in woorden uit te drukken wat dat voor iemand betekent. Op die manier kun je dingen afsluiten."

Patiënten hoeven niets te betalen. De kosten worden gedekt met giften en donaties die de stichting krijgt.

In 2016 werd de Rotterdammer Veldboer door de BBC uitgeroepen tot meest inspirerende persoon. Zijn initiatief is overgenomen in Australië, Brazilië, Ecuador, Israël en Japan.

Naar huis

Ook in coronatijd werden wensen vervuld. Zo ging Madurodam speciaal open voor een kankerpatiënt die daar nog eenmaal met zijn zoontje naar toe wilde. Maar de meeste ritten van Stichting Ambulance Wens gaan naar huis. Want mensen die al lang in een hospice of ziekenhuis liggen, willen graag nog een keer hun eigen huis zien.

Zo ook de moeder van Laurie Wiechmann. Nog geen twee weken geleden brachten vrijwilligers van Ambulance Wens de 95-jarige vrouw vanuit haar woonplaats Ruurlo naar haar geboortestreek in Zuid-Limburg. "Mijn moeder is helaas veel van haar herinneringen kwijt, maar ze weet nog wel dat ze in Hoensbroek is geboren en opgegroeid. De plek is van grote betekenis voor haar en ons gezin."

Het was spannend of dat door zou gaan, want in de regio Valkenburg was veel wateroverlast door de overstromingen. "Maar het was een prachtige dag voor mijn moeder en ons." Wiechmann noemt het "ontzettend mooi" dat de stichting deze dag mogelijk heeft gemaakt. "Het is een prachtige stichting en wat zal de heer Veldboer enorm gemist worden."