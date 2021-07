Basketballers na nederlaag tegen Letland verwezen naar kwartfinales

De Nederlandse 3x3 basketballers zijn er bij de Olympische Spelen in Tokio niet in geslaagd om zich rechtsreeks te kwalificeren voor de halve finales. Een zege in de laatste groepswedstrijd tegen Letland had volstaan, maar Oranje, dat eerder alleen van Servië en België had verloren, liep tegen een 22-18 nederlaag aan.

Nederland zakte door het verlies van de tweede naar de vierde plaats, maar hoeft een medaille nog niet uit het hoofd te zetten. Later vandaag (14.00 uur) wacht een duel met de ploeg van het ROC (Russisch Olympisch Comité) om een plek bij de laatste vier.

Mede dankzij twee tweepunters van Dimeo van der Horst ging de strijd aanvankelijk gelijk op. Maar nadat Nederland op een 6-5 voorsprong was gekomen, lieten de Letten in een hoog tempo rake tweepunters los.

Moeizame wedstrijd

Er stonden nog bijna vier van de tien minuten op de klok, toen Letland al op 19 punten was gekomen en er nog slechts twee nodig had voor de winst. Nederland gaf niet op en vocht zich van 13-19 nog terug tot 18-20, maar een volgende Letse tweepunter (de zevende doeltreffende bij veertien pogingen) werd de ploeg fataal.

Tekenend voor de moeizame wedstrijd die Van der Horst, Ross Bekkering, Arvin Slagter en Jessey Voorn afwerkten, was het percentage rake tweepunters: van de zestien pogingen rolden er slechts drie (19%) door de basket.

Lachende derde was België, dat naar de tweede plaats en dus halve finales doorschoof. Net als de ongeslagen groepswinnaar Servië.