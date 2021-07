Hoorzitting over bestorming Capitool begint

Een speciale commissie in de Verenigde Staten start vandaag een hoorzitting over de bestorming van het Capitool in Washington afgelopen januari. Vandaag ondervraagt de commissie vier agenten, over hoe zij de bestorming hebben beleefd. Het onderzoek van de commissie maakt een hoop los in de Verenigde Staten. Daar praten we over met correspondent Marieke de Vries.