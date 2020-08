Overnamestrijd in brillenwereld: invallen en kort geding

Het overnameconflict tussen brillenketen GrandVision, bekend van winkelketens Pearle en EyeWish, en brillenproducent EssilorLuxottica loopt steeds verder op. Toch zegt de brillenketen tegen de NOS de overname nog altijd te zien zitten.

De administratie van GrandVision en grootaandeelhouder HAL zijn in beslag genomen en in handen van een derde partij, zo bevestigen beide spelers. Dit is gebeurd bij invallen door deurwaarders met toestemming van de rechtbank, schrijft Het Financieele Dagblad. De rechtbank wil hier geen commentaar op de geven. EssilorLuxottica en HAL waren niet bereikbaar voor een reactie.

EssilorLuxottica, bekend van brillenmerken als Ray-Ban en Michael Kors, is bang dat de brillenketen en grootaandeelhouder bewijs vernietigen, schrijft de krant. Komende maandag dient er een kort geding tussen de partijen bij de rechtbank in Rotterdam. Als de optiekproducent de zaak wint krijgt die toegang tot de administratie, aldus het FD.

Geen inzage

De zitting is een nieuwe stap in de juridische strijd die in juli begon met een procedure van EssilorLuxottica. Dat wil informatie in handen krijgen over de vraag welke maatregelen GrandVision heeft genomen om de coronacrisis door te komen.

Daarbij wordt specifiek gekeken of GrandVision bepaalde voorwaarden heeft geschonden. EssilorLuxottica stelt dat de brillenketen ondanks herhaalde verzoeken weigerde vrijwillig inzage in de documenten te geven.

Dezelfde maand spande ook GrandVision een zaak aan. In een verklaring stelt het bedrijf het "sterk oneens" te zijn met de claims van de beoogde koper. GrandVision hoopt een bevestiging af te dwingen dat het zich aan de afspraken heeft gehouden.

Zwaar weer door coronacrisis

Vorig jaar rond deze tijd liet EssilorLuxottica weten branchegenoot GrandVision over te willen nemen. Daarbij werd het bedrijf gewaardeerd op 7 miljard euro. Door de coronacrisis is het concern echter in zwaar weer terechtgekomen. GrandVision maakte deze week bekend in het eerste halfjaar van 2020 een verlies van 212 miljoen euro te hebben geleden.

Volgens Het Financieele Dagblad kan EssilorLuxottica dit gebruiken om de deal af te blazen of te heronderhandelen. De coronacrisis heeft geleid tot grote veranderingen in de overnamemarkt. Veel bedrijven wachten liever even af voordat zij grote investeringen doen. Ondernemingen die een overname doorzetten proberen nu op het laatst nog wat af te dingen.

Zo is de totale wereldwijde overnamewaarde afgelopen kwartaal met 60 procent afgenomen, in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal overnames in Nederland is het tweede kwartaal afgenomen met 41 procent. "De overname- en fusiemarkt zit momenteel in het oog van de storm", zegt Arjan Groen, specialist in fusies en overnames bij adviesbureau EY.

Beperkte tijd

Veel bedrijven proberen zich terug te trekken uit overnames of de deal aan te passen. Maar volgens Groen is het niet zo dat de voorwaarden van alle overnames nu worden bijgesteld. Sommige bedrijven halen bakzeil of moeten zich van de rechter houden aan de afspraken. "Je kunt maar een beperkte tijd de coronacrisis als argument gebruiken bij de rechter", zegt Groen.