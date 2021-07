Slachtoffer beschieting in Schiedam aan zijn verwondingen overleden

Een 32-jarige man die gistermiddag zwaargewond is geraakt bij een beschieting in Schiedam is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft twee verdachten opgepakt.

De politie kreeg kort voor 14.00 uur een melding dat er schoten waren gehoord en dat er iemand zwaargewond in een auto zou liggen. Agenten verleenden eerste hulp, waarna het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is hij een paar uur later dus alsnog aan zijn verwondingen overleden.

De politie heeft aan de hand van sporenonderzoek, camerabeelden en gesprekken met getuigen vannacht twee verdachten aan kunnen houden. Het gaat om een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 19-jarige man uit Hoek van Holland.

Bekende van de politie

Volgens De Telegraaf is het slachtoffer een bekende van de politie. Hij zou in 2019 een man hebben bedreigd met een vuurwapen. Ook werd hij verdacht van het bezit van een verboden wapen.

Het onderzoek naar het incident gaat verder. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en vraagt getuigen en personen die camerabeelden hebben zich te melden.