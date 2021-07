Handbalsters zetten grote stap richting kwartfinales Tokio

Nederland heeft een grote stap gezet richting de kwartfinales van het olympische handbaltoernooi. In een overtuigend optreden in het Yoyogi stadion in Tokio werd Zuid-Korea met zeven goals verschil verslagen: 43-36.

Na de eerdere zege in de eerste wedstrijd tegen Japan, staat Oranje met één been in de kwartfinales. Een plek bij de beste vier in groep A, waarmee de volgende ronde een feit is, kan donderdag bewerkstelligd worden tegen Angola.