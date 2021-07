Explosie op chemisch industrieterrein Leverkusen, waarschuwing voor 'extreem gevaar'

De Duitse stad Leverkusen, ten noorden van Keulen, is opgeschrikt door een explosie op een chemisch industrieterrein. De autoriteiten waarschuwen voor "extreem gevaar" en vragen mensen hun ramen en deuren te sluiten. In de omgeving zijn donkere rookwolken te zien.

De ontploffing was bij een verbrandingsinstallatie voor gevaarlijke stoffen van het zogenoemde Chempark, waar ook chemiebedrijf Bayer zit. De politie in Keulen meldt dat er sprake is van een onoverzichtelijke situatie op het terrein. Wel is duidelijk dat er meerdere gewonden zijn gevallen, van wie twee ernstig. Vijf mensen worden nog vermist.

"Het zou gaan om de opslagtanks van afvalverwerkingsbedrijf Currenta die in brand zijn gevlogen", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Daar komt die enorme zwarte rookwolk vanaf, die richting bewoond gebied trekt of daar zelfs deels al is. "

Luchtmetingen

Ook de brandweer is ter plaatse en uit de wijde omgeving zijn wagens onderweg om ondersteuning te bieden bij de bluswerkzaamheden. In Leverkusen is het luchtalarm te horen. Wegen in de buurt van het Chempark zijn afgesloten. Volgens de brandweer is er momenteel geen gevaar voor de stad Keulen. Daar zijn uit voorzorg wel luchtmetingen uitgevoerd.

Beelden van de rookwolken worden op sociale media gedeeld: