Brand na explosie Chempark Leverkusen geblust, twee mensen omgekomen

De stad werd rond 09.30 uur opgeschikt door een zware ontploffing, gevolgd door een grote zwarte rookwolk die in de wijde omgeving te zien was. De autoriteiten waarschuwden voor "extreem gevaar" en vroegen mensen hun ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven.

De brand op het chemische industrieterrein in de Duitse stad Leverkusen, ten noorden van Keulen, is na bijna vier uur geblust. Dat meldt afvalverwerkingsbedrijf Currenta, waar de brand uitbrak na een explosie. Er zijn zeker twee doden en zestien gewonden gevallen, van wie vier er slecht aan toe zijn. Naar vier vermisten wordt nog steeds gezocht.

De brand zou zijn ontstaan in de opslagtanks bij een verbrandingsinstallatie van Currenta. Daar worden gevaarlijke stoffen verwerkt van het zogenoemde Chempark, waar ook chemiebedrijf Bayer zit.

Luchtmetingen

In verband met de rookwolk was in Leverkusen het luchtalarm te horen en werden meerdere wegen bij het Chempark afgesloten. Er is veel brandweer uit dorpen en steden in de regio ingezet.

Ook in Keulen, 12 kilometer verderop, was de rook goed te zien en door de noordwestenwind verplaatste de rook zich naar Wuppertal, waar het advies ook was om de ramen en deuren te sluiten. In Keulen zijn luchtmetingen uitgevoerd, maar daar concludeerde de brandweer dat er geen gevaar was voor de stad.

Doordat de wind uit het noordwesten kwam, was er weinig kans op overlast in Limburg.