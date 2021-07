Beachvolleybalsters Keizer/Meppelink verliezen ook tweede groepswedstrijd

Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben ook de tweede groepswedstrijd verloren. Na de eerste set te hebben gewonnen leek een zege binnen handbereik, maar toch ging het mis. Het Chinese duo Xue Chen en Wang Xinxin trok met 19-21, 31-29, 15-13 aan het langste eind.

Keizer en Meppelink startten de eerste set sterk en liepen al gauw uit naar een voorsprong van 15-10. De Chinezen wisten terug te komen en kwamen gelijk (19-19), maar het Nederlandse duo wist toch de set te winnen.

De tweede set was razendspannend, want de Nederlanders komen niet verder dan een voorsprong van één punt, voor het weer gelijk is. Vervolgens liet het duo zes matchpoints onbenut, en benutte Xue/Wang wél zijn vijfde matchpoint.

In de derde beslissende set, waarbij maar wordt gespeeld tot 15 punten, liep het Chinese duo uit naar 7-2. Na 12-12 drukten de Chinezen door.

Het Nederlandse duo heeft nog één groepswedstrijd te gaan, tegen het als tweede geplaatste Amerikaanse koppel Alix Klineman en April Ross. Alleen een winst op de favorieten kan Keizer en Meppelink nog verder helpen in het toernooi.