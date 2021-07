Op meerdere plekken in Nederland ondergelopen campings door zware regenbuien

De hevige regenbuien die gisteravond en vannacht over Nederland trokken hebben veel kampeerders natte voeten bezorgd. Op tal van plaatsen liepen campings onder water.

Zo kwam op Vlieland kampeerterrein Stortemelk voor een groot deel onder te staan. Sommige plaatsen zijn kletsnat. De brandweer kwam eraan te pas om het water weg te pompen.

"Volgens mij hebben we het nu weer aardig onder controle, maar er was plotsklaps heel veel regen", zegt een van de campingwachters tegen Omrop Fryslân. "Ik kom veel mensen tegen die dit gewoon niet verwacht hadden. Er is veel vochtigheid in de tenten. We zijn nu met zijn allen aan het kijken hoe we dit kunnen oplossen."

"Het is wel heel bizar dit, ik heb dit nog nooit meegemaakt," zegt een gast op de camping. "We hadden wel alles omhoog geplaatst. Maar uiteindelijk toch natte enkels. Ik dacht eerst: het waait wel over, een kort buitje kunnen we wel hebben op deze zandgrond. Maar het was toch wat erger," vult zijn medekampeerder aan.