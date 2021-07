Technisch directeur Hendriks: 'Besmettingen in vliegtuig moeilijk te bewijzen'

Een groot deel van de omvangrijke Nederlandse ploeg vertrok op 17 juli vanaf Schiphol met een lijnvlucht van de KLM naar Japan. In de dagen erna testten zes leden positief op corona. Volgens Hendriks is vooraf met het RIVM en de KLM overleg geweest wat de risico's waren. "Het vertrek van de atleten is opgesplitst in zeventien vluchten", gaf hij aan. De sporters en begeleiding hebben volgens NOC*NSF geen 'close contacts' (nauwe contacten) gehad tijdens de bewuste reis.

Bij de Olympische Spelen in Japan zijn tot nu toe zes leden van de Nederlandse ploeg, onder wie drie uit de roeiploeg, positief op corona getest. Zij zitten in quarantaine in Tokio. "Onder slechte omstandigheden"', volgens Hendriks.

Het is de vraag of de zes positief bevonden leden van TeamNL tijdens de vlucht van Amsterdam naar Tokio op 17 juli besmet zijn geraakt. Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF verklaarde dinsdag in Tokio dat de besmettingen ook op andere plaatsen kunnen zijn gebeurd. "Dat ze besmet zijn geraakt op de vlucht is heel moeilijk te bewijzen'', zei de baas van de Nederlandse topsport.

Dat 17 juli wel meegespeeld heeft in de besmettingen in de Nederlandse ploeg, zou kunnen volgens Hendriks. In zijn ogen spelen er op die dag ook andere zaken die tot positieve tests hebben geleid. "De aankomst op het vliegveld in Tokio, waar veel mensen in een kleine ruimte samenkwamen. Dan heb je nog het vervoer naar onze locatie en de lokale bevolking waarmee we op die dag in aanraking zijn gekomen", aldus Hendriks.

Hij gaf aan dat NOC*NSF niet beschikte over de mogelijkheden om de reis op een andere manier te organiseren. "Je kunt onmogelijk allemaal op hetzelfde moment aankomen, want sporters mogen maar zeven dagen voordat ze in actie komen in Japan arriveren."

Scherpere maatregelen

De maatregelen in het olympisch dorp zijn voor de Nederlandse sporters en begeleiding verscherpt. "De gezamenlijke binnenruimte is gesloten. De trainingsfaciliteiten zijn alleen op afspraak te boeken. De roeiers beschikken inmiddels over eigen trainingsmogelijkheden", aldus chef de mission Pieter van den Hoogenband.

Vooraf heeft TeamNL er ook alles aangedaan om de sporters zo veilig mogelijk onder te brengen. "We hebben zoveel mogelijk getracht de sporters op eenpersoonskamers te leggen. er zijn luchtzuiveringsapparaten neergezet, er staat om de twee meter handontsmetting", gaf Hendriks aan.

Onacceptabele situatie

NOC*NSF maakt zich grote zorgen over de situatie van de vier sporters, de roeicoach en een staflid van de roeiploeg die in quarantaine verblijven. "Die situatie is onacceptabel", verklaarde Hendriks. NOC*NSF heeft de hulp ingeroepen van de Nederlandse ambassadeur in Japan. "Ze zien geen daglicht, kunnen niet luchten en er zijn problemen met met het name Japanse eten. Ze zitten in kleine hokjes", verduidelijkte Hendriks.

De technisch directeur heeft met zijn team maandenlang bij de organisatie gevraagd om informatie over de protocollen. "Die hebben we niet gekregen. Als je vaststelt wat hier gebeurt dan is dat onacceptabel. Dit hadden we vooraf willen weten, zodat we iets hadden kunnen doen."