Explosie bij islamitische slagerij in Den Bosch, 13 huizen enige tijd ontruimd

Buurtbewoners schrokken rond 02.00 uur wakker van een harde knal. "We zaten rechtop in bed", vertelt een vrouw die vlak bij de winkel woont tegen Omroep Brabant . "De boel begon te trillen en alarmen van auto's gingen af."

Bij een islamitische slagerij in Den Bosch is vannacht een explosief afgegaan. De voordeur van de winkel raakte daarbij beschadigd. Ook enkele auto's en een bushokje zijn beschadigd. Het gaat vooral om glasschade. Bij de winkel vond de politie nog een tweede explosief, dat niet is afgegaan.

Een man die aan de overkant woont, werd ook wakker van de knal. "Eerst dacht ik aan vuurwerk, maar het leek me toch heftiger. Mijn vrouw was wel even bang, maar toen ik naar buiten keek, was er eigenlijk niks te zien. Vervolgens zijn we toch maar weer gaan slapen."

Toen hij vanochtend naar zijn werk wilde gaan ontdekte hij dat zijn auto, die bij de winkel geparkeerd stond, beschadigd is. "Een ruit ligt eruit en er zitten putjes in de zijkant van de auto. Van scherven, denk ik. Ze komen hem zo ophalen. Vervelend, want op het werk zitten ze nu toch op mij te wachten."