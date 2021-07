Wegman mag met finaleplaats blijven dromen van olympische medaille bij kanovaren

Martina Wegman heeft zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de finale van de K1 slalom. In de halve finale legde ze het parcours in haar kano bijna foutloos af, met een tijd die goed was voor een toptienklassering.

Om 9.15 uur volgt de finale, waarin de olympische medailles worden verdeeld.

Wegman (32) gaf voorafgaand aan de Spelen al aan dat ze mikte op een finaleplaats. Door de coronapandemie had ze aan weinig wedstrijden kunnen meedoen, dus kon ze ook niet goed inschatten hoe haar kansen waren op het podium.

Ontlading bij Wegman

Na een bijna foutloze tocht langs 25 hindernissen was de ontlading groot bij Wegman. Door een schoonheidsfoutje liep ze tegen twee strafseconden aan, waardoor ze op een tijd kwam van 110,74 seconden.

Jessica Fox uit Australië was duidelijk de snelste, daarachter waren de marges klein. Wegman werd uiteindelijk achtste.