Geen medaille, wel olympisch diploma voor Wegman bij kanovaren

Martina Wegman is in de finale van de K1 slalom op de Olympische Spelen zevende geworden. Wegman ging als derde van de tien deelnemers van start en legde het parcours geheel foutloos af. Haar tijd van 111,33 was niet genoeg voor een plek op het podium, wel krijgt de Nederlandse een olympisch diploma.

"Vanaf het begin had ik niet het ritme te pakken. Jammer, maar het doel was eigenlijk al de finale", reageerde Wegman na afloop. "Als de eerste slagen al niet helemaal lekker gaan, is het moeilijk om het gevoel en ritme te pakken te krijgen."

Ricarda Funck uit Duitsland won tegen de verwachtingen in de gouden medaille.

De regerend olympisch kampioen, de Spaanse Maialen Chourraut, ging lang aan de leiding maar Funck zette een snellere tijd neer. Als laatste kwam de Australische Jessica Fox nog het water op, zij zette in de halve finale de snelste tijd neer. Maar door twee fouten kwam de topfavoriet voor het goud, net als in Rio de Janeiro, weer uit op een bronzen medaille.

Ontlading bij Wegman

De 32-jarige Wegman kwam naar de Olympische Spelen met als doelstelling een finaleplaats, dat lukte toen ze in de halve finale de achtste tijd noteerde. "Ik heb er heel erg van genoten en ben alsnog trots dat ik hier mag staan", aldus Wegman.

Na een bijna foutloze tocht langs 25 hindernissen was de ontlading groot bij Wegman. Een schoonheidsfoutje leverde haar twee strafseconden op, waardoor ze op een tijd kwam van 110,74 seconden.

Door de coronapandemie had ze aan weinig wedstrijden kunnen meedoen, dus kon ze ook niet goed inschatten hoe haar kansen waren op het podium. Die kansen bleken erg klein, maar de achtste plek was voldoende voor een olympisch diploma. Dat wordt uitgereikt aan sporters in de top acht.

